Theo Hernandez Tak Masalah AC Milan Mentas di Liga Europa 2023-2024

MILAN - Bek AC Milan, Theo Hernandez, tak masalah mentas di Liga Europa 2023-2024. Menurutnya, kompetisi kasta kedua Eropa itu juga punya gengsi tersendiri.

Sebagaimana diketahui, Rossoneri akan berhadapan dengan Rennes dalam playoff 16 besar Liga Europa 2023-2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung kandang dan tandang, yakni pada 16 dan 23 Februari 2024.

Hernandez mengatakan Milan mampu melaju ke babak semifinal di Liga Champions musim lalu. Namun, timnya tidak bisa lebih baik pada musim ini karena tersisih dalam fase grup.

"Sayangnya tahun ini tidak bisa dilakukan," kata Hernandez, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (10/2/2024).

Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan, tetap memberikan apresiasi atas perjuangan rekan-rekannya di Liga Champions. Sebab, mereka sudah bekerja keras meski hasilnya tidak sesuai keinginan.