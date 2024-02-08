Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Chelsea Hajar Aston Villa 1-3, Mauricio Pochettino Bicara Kekompakan Pemain The Blues

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |08:41 WIB
Usai Chelsea Hajar Aston Villa 1-3, Mauricio Pochettino Bicara Kekompakan Pemain The Blues
Para pemain Chelsea kala berlaga. (Foto: Reuters)
BIRMINGHAM – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, berbicara soal kekompakan pemain di timnya usai sukses mengalahkan Aston Villa dalam Piala Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, skuad The Blues -julukan Chelsea- terus bertambah solid sampai saat ini.

Mauricio Pochettino menyadari bahwa Chelsea tak mengukir catatan baik di pentas Liga Inggris 2023-2024. Dalam ajang itu, mereka cukup buruk karena berada di posisi ke-11 dengan 31 poin.

Aston Villa vs Chelsea

Tetapi, hal itu tak membuat Chelsea terpuruk. Skuad The Blues pun terus berbenah dan menunjukkan perbedaan saat tampil di Piala Liga Inggris.

“Dengan hubungan ini, energi dan para pemain di lapangan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap klub dan ingin menang dan sukses. Hanya hal-hal baik yang bisa terjadi," kata Mauricio Pochettino, dilansir dari laman Chelsea, Kamis (8/2/2024).

Pochettino mengatakan Chelsea sudah menemukan kekompakan dalam sebuah tim. Hal itu pun sudah terlihat saat tim melawan Aston Villa. Tentunya, hal itu cukup menyenangkan buatnya saat ini.

“Kami mengambil pendekatan yang tepat, kami bersatu, kami berjuang untuk satu sama lain, kami berjuang untuk fans kami, kami berjuang untuk lencana, kami berjuang untuk staf," ujar Pochettino.

