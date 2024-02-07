Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Semenjak Ditangani Daniele De Rossi, Paulo Dybala Akui AS Roma Berjalan ke Arah yang Lebih Baik

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |04:04 WIB
Semenjak Ditangani Daniele De Rossi, Paulo Dybala Akui AS Roma Berjalan ke Arah yang Lebih Baik
Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA - Kehadiran Daniele De Rossi di kursi kepelatihan AS Roma ternyata memberikan dampak positif untuk tim Serigala Ibu Kora tersebut. Seperti yang dikatakan striker Roma, Paulo Dybala, yang menilai hadirnya De Rossi memiliki pengaruh besar sehingga timnya bisa terus meraih hasil positif.

Daniele De Rossi resmi ditunjuk sebagai pelatih AS Roma pada Januari 2024, setelah menggantikan posisi Jose Mourinho yang dipecat. Pelatih berusia 40 tahun itu pun langsung memberikan dampak positif dengan membawa Giallorossi -julukan AS Roma- meraih tiga kemenangan beruntun.

Terbaru, AS Roma sukses mengalahkan Cagliari di pertandingan ke-23 Liga Italia 2023/2024 yang berlangsung di Stadion Olimpico, Selasa (6/2/2024) dini hari WIB. Hasil tersebut membuat Giallorossi menempati posisi kelima di klasemen sementara dengan 38 poin dan tertinggal satu angka dari Atalanta di peringkat keempat yang baru tampil 22 pertandingan.

Sementara Paulo Dybala mengakui banyak perubahan di AS Roma sejak kedatangan Daniele De Rossi. Bahkan, ia menilai para pemain mampu menunjukkan performa bagus yang tidak bisa ditampilkan saat dilatih Jose Mourinho.

Paulo Dybala

"Banyak hal yang berubah, Mourinho dan De Rossi berbeda. Kami juga melihat ke dalam diri kami sendiri setelah apa yang terjadi,” tambah pemain internasional Argentina itu," kata Paulo Dybala dikutip dari Football Italia, Rabu (7/2/2024).

“De Rossi mengetahui kota dan klub ini lebih dari siapapun. Dia membawa banyak antusiasme, membuat kami memahami banyak hal dan kami mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri kami dan tidak kami serukan sebelumnya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
