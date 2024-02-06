Cetak Gol Indah ke Gawang Cagliari, Paulo Dybala Akui AS Roma Terapkan Strategi Seperti di Latihan

Paulo Dybala mengakhiri skema serangan indah AS Roma dengan gol ke gawang Cagliari (Foto: Twitter/@ASRomaEN)

ROMA - Penyerang AS Roma, Paulo Dybala, girang lantaran berhasil mencetak gol indah pada laga giornata 23 Liga Italia 2023-2024 melawan Cagliari. Menurutnya, cara bermain di laga itu sudah sesuai dengan hasil latihan.

Laga AS Roma vs Cagliari itu berakhir dengan skor 4-0 di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Selasa (6/2/2024) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Dybala membuat dua gol pada menit 23 dan 51. Sepasang gol lain disumbang Lorenzo Pellegrini (2') dan Dean Huijsen (59').

Dybala mengaku senang dengan tren positif AS Roma karena bermain sesuai keinginan. Namun, ia mengalihkan fokus ke laga berikutnya.

“Kami senang, saya pikir kami memainkan permainan yang kami inginkan, menekan dengan keras, memahami momen-momen pertandingan,” kata Dybala dikutip dari Football Italia, Selasa (6/2/2024).

“Ini adalah kemenangan ketiga berturut-turut kami, namun pada kemenangan pertama kami merasa cukup tenang. Sekarang kami punya pertandingan besar yang akan datang," tukas La Joya.