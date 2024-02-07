Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Terus Dikritik, Mauricio Pochettino Bandingkan Beda Nasib The Blues dengan Liverpool

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |15:10 WIB
Chelsea Terus Dikritik, Mauricio Pochettino Bandingkan Beda Nasib The Blues dengan Liverpool
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Reuters)
LONDON - Mauricio Pochettino merasa geram dengan orang-orang yang selalu memberikan kritikan ke Chelsea. Sebab, ia membandingkan Liverpool yang menelan kekalahan tetapi tidak banyak mendapatkan kritikan.

Chelsea sedang menjadi sorotan dalam dua laga terakhir khususnya. Pasalnya, The Blues -julukan Chelsea- menelan dua kekalahan beruntun dan semakin jauh untuk naik ke papan atas klasemen.

Sebelumnya, Chelsea sempat menelan kekalahan 1-4 dari Liverpool dan 2-4 dari Wolverhampton Wanderers. Hasil tersebut membuat The Blues menempati posisi ke-11 klasemen sementara dengan 31 poin dari 23 pertandingan.

Dua kekalahan beruntun di Liga Inggris membuat Mauricio Pochettino merasa geram dengan kritikan yang didapatkannya Chelsea. Bahkan, ia menilai saat Liverpool menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal tidak banyak orang yang mengkritik The Reds -julukan Liverpool.

“Saat kami kalah dari Liverpool, mereka mengatakan kegagalan besar, oh lihat Chelsea, betapa buruknya. (Ketika) Liverpool kalah dari Arsenal, saya tidak mendengar apa pun. Tapi hasilnya sama seperti saat kami bermain melawan Liverpool,” kata Mauricio Pochettino dikutip dari Sky Sports, Rabu (7/2/2024).

Pelatih asal Argentina itu mengatakan penggemar Chelsea harus bersabar untuk melihat tim favoritnya bisa tampil kompetitif. Mauricio Pochettino menjelaskan untuk bisa membuat The Blues bisa bersaing lagi di papan atas adalah waktu, karena sedang membangun tim.

Halaman:
1 2
      
