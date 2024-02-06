Lautaro Martinez Angkat Bicara soal Masa Depannya di Inter Milan, Bakal Hengkang?

MILAN – Striker Inter Milan, Lautaro Martinez, angkat bicara mengenai masa depannya. Akankah dia meninggalkan Inter Milan.

Martinez masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga 30 Juni 2026. Namun, kedua pihak saat ini sedang dalam pembicaraan terkait perpanjangan kontrak.

Bomber berusia 26 tahun itu dikabarkan masih ingin bertahan lama di Nerazzurri. Namun begitu, diskusi mengenai perpanjangan kontraknya tak kunjung menemukan titik cerah.

Menanggapi hal itu, Martinez menjelaskan bahwa saat ini dia dan sang agen masih berdiskusi dengan pihak klub. Pemain berjuluk El Toro ini juga menyampaikan diskusi perpanjangan kontraknya berada di jalur yang benar.

“Kami sedang bekerja, ini tidak mudah, tapi kami berada di jalur yang benar dan berusaha mencapai kesepakatan,” ucap Martinez, dikutip dari Football Italia, Selasa (6/2/2024).