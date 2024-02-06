Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Lautaro Martinez Angkat Bicara soal Masa Depannya di Inter Milan, Bakal Hengkang?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:14 WIB
Lautaro Martinez Angkat Bicara soal Masa Depannya di Inter Milan, Bakal Hengkang?
Lautaro Martinez kala membela Inter Milan. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

MILAN – Striker Inter Milan, Lautaro Martinez, angkat bicara mengenai masa depannya. Akankah dia meninggalkan Inter Milan.

Martinez masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga 30 Juni 2026. Namun, kedua pihak saat ini sedang dalam pembicaraan terkait perpanjangan kontrak.

Lautaro Martinez

Bomber berusia 26 tahun itu dikabarkan masih ingin bertahan lama di Nerazzurri. Namun begitu, diskusi mengenai perpanjangan kontraknya tak kunjung menemukan titik cerah.

Menanggapi hal itu, Martinez menjelaskan bahwa saat ini dia dan sang agen masih berdiskusi dengan pihak klub. Pemain berjuluk El Toro ini juga menyampaikan diskusi perpanjangan kontraknya berada di jalur yang benar.

“Kami sedang bekerja, ini tidak mudah, tapi kami berada di jalur yang benar dan berusaha mencapai kesepakatan,” ucap Martinez, dikutip dari Football Italia, Selasa (6/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645481/timnas-indonesia-u22-menanti-kedatangan-marselino-ferdinan-hgj.webp
Timnas Indonesia U-22 Menanti Kedatangan Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/25/jorge_lorenzo.jpg
Jorge Lorenzo Kembali ke MotoGP? Sang Legenda Siap Dampingi Maverick Vinales di Proyek Besar KTM 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement