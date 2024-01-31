Suporter Timnas Vietnam Ketakutan Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Timnas Indonesia Tampil Garang Lawan Australia

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu The Golden Star di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024.

Suporter Timnas Vietnam dikabarkan ketakutan jelang laga kontra Skuad Garuda. Pertemuan kedua tim di fase grup Piala Asia 2023 kemarin menjadi penyebab.

Seperti diketahui, Vietnam kalah 0-1 dari Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Banyak yang menilai pasukan Shin Tae-yong bermain dengan sangat baik dengan diperkuat sejumlah pemain keturunan.

"Indonesia bermain seperti ini (agresif), Vietnam akan bertemu mereka lagi pada bulan Maret dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecil kemungkinan mereka bisa mengalahkan Indonesia jika tidak memperbaiki diri," tulis Bui Van Ngoc.

Marselino Ferdinan dan rekan-rekan juga dinilai bermain luar biasa di babak 16 besar. Meski kalah telak 0-4 dari Australia, pasukan Shin Tae-yong mendapat apresiasi luar biasa karena berani bermain menyerang.