HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Kode Shin Tae-yong soal Kontrak sebagai Pelatih Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |00:01 WIB
Media Vietnam Soroti Kode Shin Tae-yong soal Kontrak sebagai Pelatih Timnas Indonesia
Shin Tae-yong terus bekerja usai membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti kode dari Shin Tae-yong perihal kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tak lupa, mereka menyertakan reaksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam berita tersebut.

Kontrak STY bersama PSSI akan habis pada Juni 2024. Hingga kini, belum ada negosiasi soal perpanjangan kontrak. Sebab, federasi masih menunggu hasil yang dicapai Timnas Indonesia U-23 pada Piala Asia U-23 2024, April-Mei mendatang.

Shin Tae-yong

Padahal, Shin sudah memberi kode soal kontrak yang akan habis pada Juni 2024. Hal itu diutarakan sang pelatih kepada salah satu media di Korea Selatan.

Ia mengaku sudah ditawari oleh negara lain untuk melatih di sana setelah membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Akan tetapi, Shin memilih menghormati kontraknya bersama PSSI sembari menanti negosiasi perpanjangan.

Situasi itu kemudian disorot oleh media Vietnam, Soha. Apalagi, Erick memberi respons yang tegas terhadap kode dari Shin.

"Pelatih Shin Tae-yong memberi kode soal kontrak, Ketua Umum PSSI bereaksi keras," bunyi artikel itu, dikutip pada Rabu (31/1/2024).

