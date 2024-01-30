Erick Thohir Evaluasi Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong: Kurang Goal Getter

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengevaluasi skuad Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong. Menurutnya, skuad Garuda masih kurang seorang penyerang bertipe goal getter.

Timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun demikian, Tim Merah Putih hanya bisa mencatatkan total tiga gol selama bermain di fase grup.

Secara produktivitas gol, Indonesia paling sedikit ketimbang Vietnam (4 gol), Irak (8 gol), dan Jepang (8 gol). Pada babak 16 besar. Di laga kontra Timnas Australia, mereka tak bisa mencetak gol dan kalah telak 0-4.

Berdasarkan catatan itu, Erick meminta Shin mengevaluasi sektor penyerangan Skuad Garuda. Menurutnya, Timnas Indonesia harus bermain lebih efektif untuk mencetak gol.

"Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter," kata Erick dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (30/1/2024).

"Lihat bagaimana Australia kemarin, jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai," sambung Menteri BUMN itu.