Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Evaluasi Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong: Kurang Goal Getter

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:09 WIB
Erick Thohir Evaluasi Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong: Kurang <i>Goal Getter</i>
Erick Thohir menilai Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kurang goal getter (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengevaluasi skuad Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong. Menurutnya, skuad Garuda masih kurang seorang penyerang bertipe goal getter.

Timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun demikian, Tim Merah Putih hanya bisa mencatatkan total tiga gol selama bermain di fase grup.

Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Secara produktivitas gol, Indonesia paling sedikit ketimbang Vietnam (4 gol), Irak (8 gol), dan Jepang (8 gol). Pada babak 16 besar. Di laga kontra Timnas Australia, mereka tak bisa mencetak gol dan kalah telak 0-4.

Berdasarkan catatan itu, Erick meminta Shin mengevaluasi sektor penyerangan Skuad Garuda. Menurutnya, Timnas Indonesia harus bermain lebih efektif untuk mencetak gol.

"Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter," kata Erick dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (30/1/2024).

"Lihat bagaimana Australia kemarin, jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai," sambung Menteri BUMN itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182853/timnas_indonesia-21so_large.jpg
Kapan Timnas Indonesia Senior Bakal Main Lagi Usai Tak Ada FIFA Matchday pada November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642835/10-negara-gugur-di-fase-grup-piala-dunia-u17-2025-ada-timnas-indonesia-dkp.webp
10 Negara Gugur di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025: Ada Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Resmi Tinggalkan Uzbekistan, Gabung Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement