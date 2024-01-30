Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Terakhir Wakil ASEAN Lolos di Piala Asia 2023, Saksikan Timnas Uzbekistan vs Thailand Malam Ini Live Hanya di iNews

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |16:13 WIB
Harapan Terakhir Wakil ASEAN Lolos di Piala Asia 2023, Saksikan Timnas Uzbekistan vs Thailand Malam Ini Live Hanya di iNews
Saksikan duel Timnas Uzbekistan vs Timnas Thailand di 16 besar Piala Asia 2023 live di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

LAGA Timnas Uzbekistan vs Thailand di 16 besar Piala Asia 2023 akan digelar di Stadion Al Janoub, Al Wukair, Qatar, pada Selasa (30/1/2024) pukul 18.30 WIB. Duel seru kali ini sekaligus menjadi harapan terakhir ASEAN di Piala Asia 2023. Laga yang tak boleh dilewatkan ini bisa disaksikan live di iNews.

Thailand menampilkan pertandingan yang solid selama fase penyisihan grup Piala Asia 2023. Mereka berhasil melalui fase tersebut dengan terus menang di AFC Asian Cup 2023.

Timnas Thailand

Salah satu kemenangan didapat secara meyakinkan dengan skor 2-0 melawan Kirgistan di matchday pertama. Capaian ini menjadi kekuatan tambahan untuk menghadapi Uzbekistan.

Uzbekistan juga mencatat hasil positif di fase grup dengan tanpa kekalahan. Momentum positif ini diharapkan akan menghidupkan semangat tinggi saat mereka bertemu Thailand pada malam ini.

