Egy Maulana Vikri Bangga Bela Timnas Indonesia hingga Tembus 16 Besar Piala Asia 2023: Pengalaman Sangat Berharga!

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, luapkan perasaannya usai membela Timnas Indonesia hingga tembus 16 besar Piala Asia 2023. Dia mengaku bangga bisa ikut memperkuat skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Egy mengatakan kiprah yang diukir Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tidak terlepas kekompakan timnya. Oleh karena itu, dia senang menjadi bagian untuk Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023.

"Bangga berjuang bersama dengan saudara-saudara ini untuk membela negara Indonesia," kata Egy dilansir dari Instagram pribadinya @egymaulanavikri, Selasa (30/1/2024).

Pemain Dewa United itu mengatakan banyak hal penting yang didapatnya dan tim selama mentas di Piala Asia 2023. Tentunya, itu bisa menjadi modal buatnya dan Timnas Indonesia lebih baik ke depan.

"Pengalaman yang sangat berharga! Banyak pelajaran yang didapatkan dan kekurangan yang akan diperbaiki lagi ke depannya," jelas Egy.

Egy turut memberi apresiasi untuk suporter Timnas Indonesia yang mendukung langsung di Qatar. Sebab, timnya sangat bersemangat berlaga berkat dukungan mereka.