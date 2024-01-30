Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manuel Neuer Tak Masalah Jurgen Klopp Tangani Bayern Munich

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |23:12 WIB
Manuel Neuer Tak Masalah Jurgen Klopp Tangani Bayern Munich
Manuel Neuer terbuka jika Jurgen Klopp mau menangani Bayern Munich (Foto: Reuters/Phil Noble)
A
A
A

MUNICH - Manuel Neuer terbuka jika Jurgen Klopp ingin melatih Bayern Munich. Ia yakin pria asal Jerman itu merupakan pelatih yang cocok untuk Die Roten.

Klopp dipastikan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Ia memutuskan pergi dari Anfield karena mengaku sudah kelelahan.

Jurgen Klopp

Kini, belum diketahui ke mana Klopp berlabuh untuk selanjutnya. Yang pasti, mantan pelatih Borussia Dortmund itu menegaskan tidak akan melatih tim Inggris lagi selain Liverpool.

Dengan demikian, Klopp kemungkinan besar akan kembali lagi ke Jerman atau melatih di negara lain. Melihat peluang ini, Neuer tak menampik Bayern akan jadi klub yang cocok untuknya.

"Saya pikir itu tergantung padanya (Jurgen Klopp). Saya tidak berpikir FC Bayern menentang hal itu," ujar Neuer, dikutip dari Goal International, Selasa (30/1/2024).

"Dia adalah pelatih yang terkenal, sangat bagus, berpengalaman, dan cerdik secara taktik yang telah mendapatkan rasa hormat yang besar dari semua pesepakbola dan atlet dan saya yakin dia adalah kandidat potensial yang bisa bekerja untuk Bayern suatu saat nanti," imbuh kiper asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1643041/kenapa-pbsi-hanya-kirim-5-wakil-di-kumamoto-masters-2025-uan.webp
Kenapa PBSI Hanya Kirim 5 Wakil di Kumamoto Masters 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Resmi Tinggalkan Uzbekistan, Gabung Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement