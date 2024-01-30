Manuel Neuer Tak Masalah Jurgen Klopp Tangani Bayern Munich

MUNICH - Manuel Neuer terbuka jika Jurgen Klopp ingin melatih Bayern Munich. Ia yakin pria asal Jerman itu merupakan pelatih yang cocok untuk Die Roten.

Klopp dipastikan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Ia memutuskan pergi dari Anfield karena mengaku sudah kelelahan.

Kini, belum diketahui ke mana Klopp berlabuh untuk selanjutnya. Yang pasti, mantan pelatih Borussia Dortmund itu menegaskan tidak akan melatih tim Inggris lagi selain Liverpool.

Dengan demikian, Klopp kemungkinan besar akan kembali lagi ke Jerman atau melatih di negara lain. Melihat peluang ini, Neuer tak menampik Bayern akan jadi klub yang cocok untuknya.

"Saya pikir itu tergantung padanya (Jurgen Klopp). Saya tidak berpikir FC Bayern menentang hal itu," ujar Neuer, dikutip dari Goal International, Selasa (30/1/2024).

"Dia adalah pelatih yang terkenal, sangat bagus, berpengalaman, dan cerdik secara taktik yang telah mendapatkan rasa hormat yang besar dari semua pesepakbola dan atlet dan saya yakin dia adalah kandidat potensial yang bisa bekerja untuk Bayern suatu saat nanti," imbuh kiper asal Jerman itu.