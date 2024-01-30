Virgil van Dijk Buka Suara soal Masa Depannya di Liverpool, Ikuti Jejak Jurgen Klopp Hengkang di Akhir Musim?

LIVERPOOL – Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, buka suara soal masa depannya di Liverpool. Akankah dia mengikuti jejak sang pelatih, Jurgen Klopp, yang hengkang di akhir musim 2023-2024?

Diketahui, kontrak Virgil van Dijk bersama Liverpool akan habis pada 30 Juni 2025. Namun hingga saat ini, belum ada kabar mengenai perpanjangan kontrak bek berusia 32 tahun tersebut.

Sementara itu, keputusan Jurgen Klopp untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024 dinilai akan membuat Virgil van Dijk terseret. Kini, banyak pihak ingin mengetahui masa depan salah satu pemain andalan Jurgen Klopp tersebut.

Dengan kontrak hanya menyisakan 18 bulan lagi, Virgil van Dijk mengaku belum mengetahui masa depannya. Hal tersebut pun membuat spekulasi mengenai Virgil van Dijk akan mengikuti Jurgen Klopp untuk angkat kaki dari The Reds.

“Itu benar, perhitungan yang bagus. Dengar, saya tidak tahu (soal masa depan di Liverpool),” ujar Virgil van Dijk, dikutip dari Metro UK, Selasa (30/1/2024).

Lebih lanjut, Virgil van Dijk mengakui Liverpool sedang memiliki pekerjaan besar untuk segera mencari pengganti Jurgen Klopp dan beberapa staf. Hal tersebut pun membuatnya penasaran mengenai arah mana yang diambil Liverpool, tetapi ia tidak bisa banyak memberikan komentar mengenai situasi saat ini.