Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Virgil van Dijk Buka Suara soal Masa Depannya di Liverpool, Ikuti Jejak Jurgen Klopp Hengkang di Akhir Musim?

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:07 WIB
Virgil van Dijk Buka Suara soal Masa Depannya di Liverpool, Ikuti Jejak Jurgen Klopp Hengkang di Akhir Musim?
Virgil van Dijk kala membela Liverpool. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, buka suara soal masa depannya di Liverpool. Akankah dia mengikuti jejak sang pelatih, Jurgen Klopp, yang hengkang di akhir musim 2023-2024?

Diketahui, kontrak Virgil van Dijk bersama Liverpool akan habis pada 30 Juni 2025. Namun hingga saat ini, belum ada kabar mengenai perpanjangan kontrak bek berusia 32 tahun tersebut.

Virgil van Dijk

Sementara itu, keputusan Jurgen Klopp untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024 dinilai akan membuat Virgil van Dijk terseret. Kini, banyak pihak ingin mengetahui masa depan salah satu pemain andalan Jurgen Klopp tersebut.

Dengan kontrak hanya menyisakan 18 bulan lagi, Virgil van Dijk mengaku belum mengetahui masa depannya. Hal tersebut pun membuat spekulasi mengenai Virgil van Dijk akan mengikuti Jurgen Klopp untuk angkat kaki dari The Reds.

“Itu benar, perhitungan yang bagus. Dengar, saya tidak tahu (soal masa depan di Liverpool),” ujar Virgil van Dijk, dikutip dari Metro UK, Selasa (30/1/2024).

Lebih lanjut, Virgil van Dijk mengakui Liverpool sedang memiliki pekerjaan besar untuk segera mencari pengganti Jurgen Klopp dan beberapa staf. Hal tersebut pun membuatnya penasaran mengenai arah mana yang diambil Liverpool, tetapi ia tidak bisa banyak memberikan komentar mengenai situasi saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/49/1642899/ducati-kami-telah-melakukan-segalanya-untuk-francesco-bagnaia-dkt.webp
Ducati: Kami Telah Melakukan Segalanya untuk Francesco Bagnaia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/lionel_messi_rodrigo_de_paul.jpg
Lionel Messi Kunjungan Rahasia ke Camp Nou Ditemani Sosok Spesial, Siapa Dia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement