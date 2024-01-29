5 Pelatih asal Jerman yang Bisa Jadi Bidikan jika Shin Tae-yong Gagal Capai Target, Nomor 1 Juru Taktik Liverpool!

Berikut 5 pelatih asal Jerman yang bisa jadi bidikan jika Shin Tae-yong gagal capai target. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pelatih asal Jerman yang bisa jadi bidikan PSSI jika Shin Tae-yong gagal mencapai target di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia U-23 lolos ke fase gugur Piala Asia U-23 2024. Jika gagal merealisasikannya, kecil peluang Shin Tae-yong dipertahankan PSSI.

(Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. (Foto: REUTERS)

Sayangnya, usaha Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 takkan mudah. Sebab, Timnas Indonesia U-23 tergabung di grup berat bersama Yordania, Australia dan tuan rumah Qatar.

Selain itu, Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Dengan begitu, sulit bagi Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain terbaiknya yang merumput di luar negeri seperti Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Suwon FC), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Ivar Jenner (Jong Utrecht) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

“Kalau U-23 nya bisa lolos grup Piala Asia U-23 2024 (kontrak Shin Tae-yong diperpanjang). Kan memang itu janjinya, lolos grup,” kata Erick Thohir lewat sambungan video call usai acara nonton bareng di Kantor Kemenpora, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

“Jadi kalau sekarang (Piala Asia 2023 lolos) 16 besar. Nanti di U-23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar, itu targetnya,” tegas mantan presiden Inter Milan ini.

Jika Shin Tae-yong gagal mencapai target dan akhirnya dipecat, ada potensi PSSI memilih pelatih asal Jerman. Sebab, PSSI memiliki hubungan baik dengan Federasi Sepakbola Jerman (DFB) dan melakukan kerjasama dengan Operator Kompetisi Liga Jerman (DFL). Medio Juni 2023, Erick Thohir sempat ke Jerman untuk membahas manajemen liga, klub, stadion, suporter hingga pembinaan usia muda dengan FDL.

Selanjutnya pada Agustus 2023, PSSI juga menunjuk pelatih asal Jerman, Frank Wormuth, sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17 yang mengarungi Piala Dunia U-17 2023. Jadi jika prediksi ini benar, siapa pelatih asal Jerman yang akan menjadi suksesor Shin Tae-yong?