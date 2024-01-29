Shin Tae-yong Panggil 11 Pemain Timnas Indonesia Senior ke Piala Asia U-23 2024 demi Hindari Palu Pemecatan dari PSSI?

SHIN Tae-yong memanggil 11 pemain Timnas Indonesia senior ke Piala Asia U-23 2024 demi menghindari palu pemecatan dari PSSI? Keberhasilan membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 nyatanya belum cukup bagi Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI yang berakhir Juni 2024.

Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kontrak Shin Tae-yong bakal diperpanjang jika sanggup mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke fase gugur Piala Asia U-23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

(Kontrak Shin Tae-yong belum tentu diperpanjang PSSI. (Foto: REUTERS)

“Kalau U-23 nya bisa lolos grup Piala Asia U-23 2024 (kontrak Shin Tae-yong diperpanjang). Kan memang itu janjinya, lolos grup,” kata Erick Thohir lewat sambungan video call usai acara nonton bareng di Kantor Kemenpora, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

“Jadi kalau sekarang (Piala Asia 2023 lolos) 16 besar. Nanti di U-23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar, itu targetnya,” tegas mantan presiden Inter Milan ini.

Namun, tak mudah bagi Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke fase gugur perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertama, Timnas Indonesia U-23 tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia.

Kedua, Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu, Shin Tae-yong takkan leluasa memanggil para pemain terbaiknya, khususnya yang merumput di luar negeri.