HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia di Tangan Klub Luar Negeri?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |10:59 WIB
Nasib Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia di Tangan Klub Luar Negeri?
Nasib Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia di tangan klub luar negeri? (Foto: REUTERS)
A
A
A

NASIB Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia di tangan klub luar negeri. Kok bisa? Begini penjelasannya.

Shin Tae-yong mencetak sejarah untuk sepakbola Indonesia di Piala Asia 2023. Ia membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia!

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Setelah keberhasilan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir didesak untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong yang berakhir pada Juni 2024. Lantas, apa respons Erick Thohir setelah mendapat desakan di atas?

Mantan presiden Inter Milan ini memberi jawaban tegas. Ia mengatakan ada target lain yang mesti dicapai Shin Tae-yong jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI.

Target lain yang dimaksud adalah mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke fase gugur Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Di ajang ini, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia.

“Kalau U-23 nya bisa lolos grup (kontrak Shin Tae-yong diperpanjang). Kan memang itu janjinya, lolos grup,” kata Erick Thohir lewat sambungan video call usai acara nonton bareng di Kantor Kemenpora, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
