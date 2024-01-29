Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

11 Pemain Timnas Indonesia Senior Dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024, Lolos ke Olimpiade Paris 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |10:04 WIB
11 Pemain Timnas Indonesia Senior Dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024, Lolos ke Olimpiade Paris 2024?
Shin Tae-yong bisa bawa prestasi Timnas Indonesia U-23 berprestasi di Piala Asia U-23 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 11 pemain Timnas Indonesia senior dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024? Jika Shin Tae-yong diizinkan memanggil seluruh pemain terbaiknya, peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke fase gugur Piala Asia U-23 2024 terbuka lebar.

Setelah gugur di 16 besar Piala Asia 2023, ada sejumlah agenda besar yang dijalani Shin Tae-yong. Pada 21 dan 26 Maret 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Shin Tae-yong

(Banyak agenda yang dihjalani Shin Tae-yong ke depan. (Foto: PSSI)

Jika memenangkan dua laga itu, peluang Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Peluang Timnas Indonesia meraih double kemenangan atas Vietnam cukup besar, mengingat pada Maret 2024 skuad Garuda akan diperkuat Jay Idzes, Nathan Tjoe hingga Thom Haye serta Ragnar Oratmangoen.

Selanjutnya pada 15 April-3 Mei 2024, giliran Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong yang ambil bagian di Piala Asia U-23 2024 Qatar. Di ajang ini, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar U-23, Yordania U-23 dan Australia U-23.

Selintas, grup ini masuk kategori grup neraka. Namun, peluang Timnas Indonesia lolos ke fase gugur atau perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sangat terbuka jika Shin Tae-yong dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya.

Dari 26 pemain Timnas Indonesia senior yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, 11 di antaranya dapat disertakan ke Piala Asia U-23 2024. Mereka dapat dibawa karena secara usia masih di bawah 23 tahun.

