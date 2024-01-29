Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Jordi Amat Usai Timnas Indonesia Tersingkir di 16 Besar Piala Asia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |09:44 WIB
Pesan Menyentuh Jordi Amat Usai Timnas Indonesia Tersingkir di 16 Besar Piala Asia 2023
Jordi Amat kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, menulis pesan menyentuh usai tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. Dia berpesan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- harus kembali lebih kuat untuk menatap laga-laga selanjutnya.

Meski Timnas Indonesia gagal melaju ke perempatfinal, Jordi mengatakan sangat bangga dengan performa skuad Garuda. Dia sendiri sudah memprediksi laga melawan Australia di babak 16 besar memang akan berjalan sulit.

Timnas Indonesia vs Timnas Australia

“Saya sangat bangga dengan tim saya,” kata Jordi dikutip dari Associated Press (AP), Senin (29/1/2024).

“Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka lebih klinis di babak pertama. Kami punya peluang tapi tidak bisa mencetak gol,” sambungnya.

Jordi berpesan kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia untuk tidak boleh larut dalam kegagalan ini. Mantan pemain Swansea City itu menegaskan, skuad Garuda harus segera bangkit untuk pertandingan dan turnamen selanjutnya.

“Kami perlu bekerja dan kembali lebih kuat,” tegas Jordi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/striker_robert_lewandowski.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Lewandowski Hattrick! Barcelona Libas Celta Vigo dan Dekati Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement