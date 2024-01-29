Pesan Menyentuh Jordi Amat Usai Timnas Indonesia Tersingkir di 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA – Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, menulis pesan menyentuh usai tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. Dia berpesan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- harus kembali lebih kuat untuk menatap laga-laga selanjutnya.

Meski Timnas Indonesia gagal melaju ke perempatfinal, Jordi mengatakan sangat bangga dengan performa skuad Garuda. Dia sendiri sudah memprediksi laga melawan Australia di babak 16 besar memang akan berjalan sulit.

“Saya sangat bangga dengan tim saya,” kata Jordi dikutip dari Associated Press (AP), Senin (29/1/2024).

“Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka lebih klinis di babak pertama. Kami punya peluang tapi tidak bisa mencetak gol,” sambungnya.

Jordi berpesan kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia untuk tidak boleh larut dalam kegagalan ini. Mantan pemain Swansea City itu menegaskan, skuad Garuda harus segera bangkit untuk pertandingan dan turnamen selanjutnya.

“Kami perlu bekerja dan kembali lebih kuat,” tegas Jordi.