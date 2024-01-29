Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Prestasi Sensasional Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia, Nomor 1 Cetak Sejarah!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |09:34 WIB
5 Prestasi Sensasional Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia, Nomor 1 Cetak Sejarah!
Shin Tae-yong terbukti memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA prestasi sensasional Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia menarik untuk di bahas. Juru taktik asal Korea Selatan itu bahkan baru saja berhasil mencetak sejarah bagu bagi sepakbola Tanah Air.

Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia melaju hingga 16 besar Piala Asia 2023. Meski akhirnya dihentikan Australia, pencapaian tersebut menjadi kali pertama bagi Skuad Garuda di ajang tersebut. Berikut lima prestasi sensasional Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia

5. Bawa Tiga Tim Nasional ke Piala Asia


Shin Tae-yong membuktikan kualitasnya dengan membawa tiga timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Selain timnas senior yang baru saja dihentikan Australia di 16 besar Piala Asia 2023, STY -sapaan akrabnya- juga membawa Timnas Indonesia U-20 dan U-23 berlaga di ajang Piala Asia.

Pencapaian ini tentu menjadi hal positif bagi Timnas Indonesia secara keseluruhan. Berkat tangan dinginnya, Shin Tae-yong telah memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan Skuad Garuda.

4. Dongkrak Ranking FIFA


Meningkatnya kualitas permainan Timnas Indonesia pun berdampak positif pada ranking FIFA Skuad Garuda. Timnas Indonesia yang sebelumnya berada di posisi 176 melesat naik ke peringkat 142 usai gelaran Piala Asia 2023.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran penting Shin Tae-yong. Meski kadang masih mendapat banyak kritikan, juru taktik asal Korea Selatan itu terbukti telah membuat permainan Timnas Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
