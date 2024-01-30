Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Takluk 2-3

JAKARTA - Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 bagi tim tamu.

Gol bagi Indonesia disarangkan Kafiatur Rizky (32') dan Sulthan Zaky (74'). Sementara itu, gol-gol Uzbekistan dicetak Reimov Mukhammedali (4'), Kurbonov Ozodbek (39'), dan Fayzullaev Ruziboy (87').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-20 langsung menyerang di awal laga. Beberapa ancaman berbahaya dilancarkan ke gawang Uzbekistan U-20, salah satunya lewat aksi Arkhan Kaka, tetapi usaha mereka masih bisa dihentikan lawan.

Alih-alih membuka keunggulan lebih dahulu, Timnas Indonesia U-20 justru kebobolan di awal laga. Pada menit ke-4, Uzbekistan U-20 berhasil membuka keunggulan berkat aksi Reimov Mukhammedali.

Reimov Mukhammedali berhasil memanfaatkan dengan baik umpan dari Tulkinbekov Azizbek. Bola tendangannya pun tak bisa dihalau oleh Tofani hingga berbuah gol.

Setelah itu, Uzbekistan U-20 tampak tampil makin percaya diri. Mereka terus menyerang gawang Timnas Indonesia U-20. Beruntung, Rifky Tofani bekerja apik sehingga bisa melakukan sejumlah penyelamatan penting.

Timnas Indonesia U-20 pun tak tinggal diam terus diserang. Pada menit ke-19, Garuda Nusantara mendapat peluang mencetak gol usai mendapat tendangan bebas dari luar kotak penalti. Tetapi sayang, tendangan Kafiatur Rizky masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Pada menit ke-23, Indra Sjafri langsung melakukan pergantian pemain. Dia memasukkan Rahmat Syawal untuk menggantikan Syamsul Rifai.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-32. Lewat kerja sama ciamik Toni Firmansyah yang memberi umpan apik kepada Muhammad Kafiatur Rizky, bola langsung ditendang kencang ke gawang Uzbekistan U-20. Kiper lawan tak bisa membendungnya hingga tercipta gol. Skor pun berubah menjadi 1-1.

Tetapi, skor ini tak bertahan lama. Jelang akhir laga, tepatnya di menit ke-39, Uzbekistan U-20 berhasil menjebol gawang Garuda Nusantara lewat tendangan keras di luar kotak penalti oleh Kurbonov Ozodbek.

Rifky Tofani pun gagal menangkap bola. Skor 2-1 untuk keunggulan Uzbekistan U-20 terjaga hingga akhir babak pertama.

Babak Kedua

Selepas rehat, Indonesia berusaha mengurung Uzbekistan di pertahanan sendiri. Anak asuh Indra Sjafri membangun serangan dengan sabar lewat dominasi penguasaan bola. Namun, hingga menit ke-60, tidak ada peluang berarti.

Kans datang di menit ke-66. Berawal dari tendangan bebas Dony Tri, bola jatuh di depan gawang Uzbekistan. Sayangnya, sepakan Kadek Arel menyamping tipis saja.