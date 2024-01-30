Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba: Timnas Indonesia U-20 Samakan Skor 2-2 dengan Uzbekistan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:03 WIB
Hasil Uji Coba: Timnas Indonesia U-20 Samakan Skor 2-2 dengan Uzbekistan!
Timnas Indonesia U-20 sama kuat 2-2 dengan Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil uji coba antara Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 sudah diketahui hingga menit ke-75. Duel di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2024) malam WIB, itu untuk sementara sama kuat 2-2.

Gol tambahan bagi Indonesia dicetak Sulthan Zaky Pramana di menit ke-74. Masih tersisa 15 menit bagi kedua tim untuk mencari gol kemenangan.

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Selepas rehat, Indonesia berusaha mengurung Uzbekistan di pertahanan sendiri. Anak asuh Indra Sjafri membangun serangan dengan sabar lewat dominasi penguasaan bola. Namun, hingga menit ke-60, tidak ada peluang berarti.

Kans datang di menit ke-66. Berawal dari tendangan bebas Dony Tri, bola jatuh di depan gawang Uzbekistan. Sayangnya, sepakan Kadek Arel menyamping tipis saja.

Gol akhirnya tercipta buat Indonesia di menit ke-74. Tusukan dari sayap kiri, berhasil diselesaikan Sulthan Zaky Pramana dengan baik. Skor 2-2!

Halaman:
1 2
      
