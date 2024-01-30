Hasil Uji Coba: Timnas Indonesia U-20 Samakan Skor 2-2 dengan Uzbekistan!

JAKARTA - Hasil uji coba antara Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 sudah diketahui hingga menit ke-75. Duel di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2024) malam WIB, itu untuk sementara sama kuat 2-2.

Gol tambahan bagi Indonesia dicetak Sulthan Zaky Pramana di menit ke-74. Masih tersisa 15 menit bagi kedua tim untuk mencari gol kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Selepas rehat, Indonesia berusaha mengurung Uzbekistan di pertahanan sendiri. Anak asuh Indra Sjafri membangun serangan dengan sabar lewat dominasi penguasaan bola. Namun, hingga menit ke-60, tidak ada peluang berarti.

Kans datang di menit ke-66. Berawal dari tendangan bebas Dony Tri, bola jatuh di depan gawang Uzbekistan. Sayangnya, sepakan Kadek Arel menyamping tipis saja.

Gol akhirnya tercipta buat Indonesia di menit ke-74. Tusukan dari sayap kiri, berhasil diselesaikan Sulthan Zaky Pramana dengan baik. Skor 2-2!