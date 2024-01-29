Elkan Baggott Bertekad Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Asia 2027!

Elkan Baggott bertekad membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

DOHA - Elkan Baggott bertekad membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Menurutnya, pencapaian di Piala Asia 2023 hanya sebuah permulaan.

Skuad Garuda pada Piala Asia 2023 hanya mampu mencapai babak 16 besar. Sebenarnya, capaian itu cukup positif untuk Timnas Indonesia karena baru kali pertama tampil dalam babak gugur.

Elkan mengatakan timnya ke depan akan lebih baik lagi agar dapat ambil bagian dan bersaing pada Piala Asia. Sebab, saat ini Timnas Indonesia menjadi kontestan termuda pada Piala Asia 2023.

"Ini hanyalah permulaan bagi kami," tulis Elkan di Instagram pribadinya @elkanbaggott, Senin (29/1/2024).

Bek Ipswich Town itu mengatakan sangat senang dapat tampil bersama Timnas Indonesia pada pesta sepakbola Asia. Oleh dikarenakan, dalam ajang itu timnya berjumpa kontestan yang sarat dengan kualitas dan pengalaman.

"Suatu kehormatan besar bisa mewakili Indonesia di Piala Asia," tukas Baggott.