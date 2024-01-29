Bukan Australia, Shin Tae-yong Prediksi 2 Negara Ini Bentrok di Final Piala Asia 2023

Shin Tae-yong prediksi Korea Selatan bertemu Iran di final Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak memprediksi Australia bakal lolos ke final Piala Asia 2023. Juru taktik 53 tahun itu justru memprediksi Iran dan Korea Selatan yang akan bertemu di partai puncak Piala Asia 2023.

Tak heran Shin Tae-yong berani mengeluarkan pernyataan seperti ini. Sebab, Shin Tae-yong berpengalaman membawa Timnas Indonesia bersua tim-tim kuat di Piala Asia 2023.

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Di fase grup, Timnas Indonesia bersua tim kuat Irak dan Jepang. Kemudian di fase gugur, giliran Australia yang ditantang skuad Garuda. Sebelumnya di laga uji coba jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bentrok Iran dan kalah 0-5.

"Menurut pendapat saya, Irak, Jepang, dan Australia semuanya sangat kuat. Warna permainan tim semuanya berbeda, jadi saya agak penasaran," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers usai laga, Minggu (29/1/2024).

Karena itu, Shin Tae-yong memiliki prediksi mengenai dua tim yang akan tampil babak final Piala Asia 2023. Menurutnya Korea Selatan akan bertemu dengan Iran di partai puncak.

"Saya pikir Korea dan Iran. Sebagai tim, akan bermain bersama di putaran final," ujar eks juru taktik Timnas Kroea Selatan ini.