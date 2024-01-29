Erick Thohir Nilai Timnas Indonesia Bisa Melaju Jauh di Piala Asia 2027, Ini Alasannya!

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menilai Timnas Indonesia bisa melaju jauh di Piala Asia 2027. Penilaian itu muncul karena di Piala Asia 2023 yang hanya bermaterikan pemain-pemain muda, Timnas Indonesia sanggup memberikan perlawanan kepada tim-tim kuat hingga lolos ke babak 16 besar.

Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong membuat sejarah di Piala Asia 2023. Bermodalkan pemain dengan rataan skuad termuda, Timnas Indonesia sanggup lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

(Marselino Ferdinan, pemain termuda di skuad Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Berdasarkan laman Transfermarkt, Timnas Indonesia memiliki rata-rata pemain berusia 22,5 tahun dan menjadi tim termuda di Piala Asia 2023. Sementara itu, Marselino Ferdinan menjadi pemain termuda yang ada di Skuad Garuda, karena baru berusia 19 tahun 2 bulan.

Terkait kiprah Timnas Indonesia di fase grup, Marselino Ferdinan kawan-kawan finis di posisi tiga Grup D setelah menang 1-0 atas Vietnam dan tumbang 1-3 dari Irak serta Jepang. Meski akhirnya kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung semalam, apresiasi besar didapatkan Timnas Indonesia.

"Artinya, tim yang mayoritas berusia muda ini telah melakoni empat laga dengan lawan-lawan yang punya kualitas di atas. Ada pengalaman yang diperoleh, ada mental yang levelnya seharusnya naik karena melawan tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Australia," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI, Senin (29/1/2024).

Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia berikutnya, atau 2027 Sebab, Timnas Indonesia telah membuktikan sebagai salah satu kekuatan di Asia Tenggara dengan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023.