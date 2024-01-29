Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ogah Terlena, Inter Milan Langsung Alihkan Fokus ke Laga Kontra Juventus Usai Kalahkan Fiorentina

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:53 WIB
Ogah Terlena, Inter Milan Langsung Alihkan Fokus ke Laga Kontra Juventus Usai Kalahkan Fiorentina
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
PEMAIN Inter Milan, Kristjan Asllani, ogah terlena dengan kemenangan atas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Dia memastikan Inter Milan langsung alihkan fokus ke laga berikutnya, yakni menghadapi lawan berat, Juventus.

Ya, Inter Milan baru saja menang 1-0 atas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Laga itu digelar di Stadio Artemio Franchi, Senin (29/1/2024) dini hari WIB.

Fiorentina vs Inter Milan

Usai laga itu, Inter Milan akan langsung menghadapi big match melawan Juventus di San Siro, Senin 5 Februari 2024. Laga itu pasti akan menarik karena Inter Milan dan Juventus kini sedang bersaing ketat di papan atas klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

I Nerazzurri -julukan Inter Milan- berada di puncak klasemen dengan poin 54. Sementara itu, Juventus bercokol di posisi kedua dengan poin 53.

