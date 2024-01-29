Advertisement
LIGA ITALIA

Inter Milan Menang 1-0 atas Fiorentina, Simone Inzaghi Masih Belum Puas

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:44 WIB
Inter Milan Menang 1-0 atas Fiorentina, Simone Inzaghi Masih Belum Puas
Simone Inzaghi dan para pemain Inter Milan. (Foto: Reuters)
FIRENZA – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, masih belum puas dengan pencapaian timnya kala mengalahkan Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Penyebabnya, La Beneamata -julukan Inter Milan- memiliki banyak peluang, tetapi hanya mampu mencetak satu gol.

Simone Inzaghi tak puas dengan performa Inter Milan yang gagal memanfaatkan peluang. Bahkan, ia menilai pada babak kedua, timnya tak tampil seperti biasanya dalam serangan balik.

Fiorentina vs Inter Milan

"Jelas, setelah memimpin, kami memiliki banyak peluang di mana kami seharusnya bisa lebih baik, termasuk satu peluang di mana Terracciano melakukan penyelamatan yang hebat. Setelah jeda, ada banyak serangan balik di mana biasanya kami lebih berkualitas," kata Simone Inzaghi, dikutip dari Football Italia, Senin (29/1/2024).

Kendati demikian, Simone Inzaghi tetap memberikan pujian atas performa Inter Milan. Terlebih, ia menyadari Fiorentina bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan.

"Namun, saya tidak bisa mencela apa pun dengan para pemain ini, karena kami memenangkan 17 pertandingan dari 21 pertandingan, mencetak 50 gol dan kebobolan 10 gol, jadi saya hanya bisa memuji mereka," ucapnya.

"Semua pertandingan sulit, terutama di Florence melawan tim hebat seperti Fiorentina. Ini adalah tahap yang sangat penting di musim ini," jelasnya.

