HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Newport County vs Manchester United di Piala FA 2023-2024: Susah Payah Menang 4-2, Setan Merah Lolos ke 16 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |01:36 WIB
Hasil Newport County vs Manchester United di Piala FA 2023-2024: Susah Payah Menang 4-2, Setan Merah Lolos ke 16 Besar
Selebrasi Antony usai cetak gol di laga Newport County vs Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEWPORT Manchester United susah payah mengalahkan Newport County di putaran keempat Piala FA 2023-2024, pada Senin (29/1/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Rodney Parade, Newport, Wales, tim berjuluk Setan Merah itu menang dengan skor 4-2.

Berkat kemenangan itu, Man United berhak melaju ke putaran kelima alias babak 16 besar Piala FA 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Man United mengawali laga melawan Newport dengan sangat baik. Bagaimana tidak, pasukan Erik Ten Hag itu langsung unggul ketika laga baru barjalan tujuh menit berkat gol dari Bruno Fernandes.

Lalu Man United menggandakan keunggulan berkat gol Kobbie Mainoo di menit 13. Unggul 2-0 membuat Man United tampil percaya diri.

Newport County vs Man United

Kendati demikian, secara mengejutkan Newport mampu mencetak dua gol penyeimbang dan memaksa pertandingan menjadi sama kuat 2-2. Beruntung pada menit 68 Antony berhasil mencetak gol ketiga Setan Merah di laga tersebut.

