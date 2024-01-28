Hasil Liverpool vs Norwich City di Piala FA 2023-2024: Pesta Gol di Anfield, The Reds Lolos ke 16 Besar

LIVERPOOL – Kemenangan besar diraih Liverpool saat menjamu Norwich City di Stadion Anfield, pada putaran keempat Piala FA 2023-2024, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB. Tampil hadapan pendukung sendiri, The Reds –julukan Liverpool– tepatnya menang dengan skor 5-2.

Ya, pesta gol menghiasi keberhasilan Liverpool lolos ke putaran kelima alias 16 besar Piala FA 2023-2024. Tim asuhan Jurgen Klopp itu menang berkat gol Curtis Jones (16'), Darwin Nunez (28'), Diogo Jota (53'), Virgil van Dijk (63'), dan Ryan Gravenberch (90'+5').

Sedangkan The Canaries -julukan Norwich City- hanya bisa mencetak dua gol via aksi Ben Gibson (22'), Borja Sainz (69').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Begitu babak pertama dimulai, Liverpool langsung menggebrak pertahanan tim divisi 2 tersebut. Namun, The Reds baru bisa mencetak keunggulan di menit ke-16 melalui sundulan Curtis Jones ke sudut jauh gawang Norwich City. Skor 1-0 untuk Liverpool.

Tak lama setelah itu, Norwich berhasil menyamakan kedudukan di menit 22. Adalah Ben Gibson yang memenangkan sundulan dan mengalahkan kiper Liverpool yang dikawal Alisson Becker ke sudut jauh. Papan skor kembali berubah menjadi 1-1.

Kali ini Darwin Nunez mengembalikan keunggulan Liverpool menjadi 2-1 di menit 28. Berawal dari Bradley memenangkan bola dari McCallum di sisi kanan dan menyerang ke depan. Dia mengumpan ke Nunez, yang melakukan sentuhan dan mencetak gol ke sudut bawah.

Setelah itu, Liverpool seharusnya unggul 3-1. Gomez menerima umpan bagus dari Bradley di belakang pertahanan Norwich. Bradley memberikannya kepada Gakpo tetapi entah bagaimana dia melewatkan peluang emas itu. Skor pun masih 2-1 untuk Liverpool hingga turun minum.