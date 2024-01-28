Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meriahnya Dukungan Suporter Timnas Indonesia di Qatar pada Piala Asia 2023, Netizen: Vibesnya Kayak Piala Dunia

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:29 WIB
Meriahnya Dukungan Suporter Timnas Indonesia di Qatar pada Piala Asia 2023, Netizen: Vibesnya Kayak Piala Dunia
Meriahnya dukungan suporter Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@ivarjnr)
TIMNAS Indonesia dapat dukungan besar dari suporter Tanah Air di Qatar kala mentas di Piala Asia 2023. Netizen pun tampak terkesan melihat dukungan besar itu untuk Timnas Indonesia hingga menyebut suasananya seperti mentas di Piala Dunia.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia terus berlanjut di Piala Asia 2023. Skuad Garuda sukses melaju ke babak 16 besar usai menjadi salah satu dari 4 tim yang masuk peringkat 3 terbaik.

Suporter Timnas Indonesia

Perjuangan Timnas Indonesia selama berlaga di Piala Asia 2023 sendiri terus didukung penuh suporter di Qatar. Dalam video-video yang beredar di dunia maya, terlihat jelas para suporter selalu antusias menyuarakan dukungan kepada pasukan Shin Tae-yong sejak tiba di Qatar pada 7 Januari 2024.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @garudaonside, terlihat para suporter skuad Garuda memadati tempat tibanya bus yang mengangkut para pemain Timans Indonesia. Sambil menggunakan beragam atribut Indonesia, mereka menyuarakan dukungan dan memberi semangat kepada Sandy Walsh cs.

“Vibesnya kaya Piala Dunia banget, apalagi tuan rumahnya sama lagi,” tulis akun @garudaonside dalam unggahannya.

“Sumpah gw merinding, haru, seneng, jadi satu. Optimis garuda mendunia,” tulis netizen lainnya.

“Tenang 10-15 tahun lagi indo masuk pildun,” tulis akun @18**

“Berasa lagi main di kompetisi word cup,” tulis netizen lainnya.

Meriahnya dukungan suporter Timnas Indonesia di Qatar pada Piala Asia 2023 juga terlihat langsung di stadion kala Asnawi Mangkualam cs bertanding. Para suporter terus memadati stadion untuk memberi dukungan langsung atas perjuangan skuad Garuda.

