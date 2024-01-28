Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Siap Saksikan Langsung Perjuangan Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023: Mohon Doakan Timnas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |09:49 WIB
Erick Thohir Siap Saksikan Langsung Perjuangan Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023: Mohon Doakan Timnas
Erick Thohir dan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, siap saksikan langsung perjuangan Timnas Indonesia dalam berlaga di babak 16 besar Piala Asia 2023. Dia pun meminta doa masyarakat Tanah Air agar Timnas Indonesia dapat tampil menggila dalam melawan Australia pada babak tersebut.

Ya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berhadapan dengan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Timnas Indonesia

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia butuh dukungan dan doa untuk melawan Australia. Dengan begitu, Elkan Baggott dan kolega dapat meraih kemenangan dan lolos ke babak delapan besar Piala Asia 2023.

Di atas kertas, Australia memang jadi lawan tangguh bagi Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong itu saat ini berada di ranking 146 FIFA, sementara Socceroos -julukan Timnas Australia- berada di posisi ke-25 FIFA.

"Mohon doakan Timnas besok bisa tampil maksimal di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan," kata Erick Thohir, dilansir dari Instagram pribadinya @erickthohir, Minggu (28/1/2024).

