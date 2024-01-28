Kata-Kata Shin Tae-yong Ini Pertanda Ramadhan Sananta dan Shayne Pattynama Sulit Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Australia

KATA-kata Shin Tae-yong ini pertanda Ramadhan Sananta dan Shayne Pattynama sulit jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Australia. Duel Timnas Indonesia vs Australia sendiri akan tersaji di babak 16 besar Piala Asia 2023.

Sebagaimana diketahui, Ramadhan Sananta dan Shayne Pattynama sejauh ini belum pernah dimainkan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Mereka masih terus menghangatkan bangku cadangan.

Hal ini pun turut jadi sorotan karena Ramadhan Sananta dan Shayne Pattynama diketahui punya kualitas apik dalam permainannya. Mereka dinilai bisa turut membantu Timnas Indonesia main lebih apik lagi dalam berlaga di Piala Asia 2023 jika diturunkan.

Jelang duel Timnas Indonesia vs Australia di Piala Asia 2023, publik menantikan akankah Ramadhan Sananta dan Shayne Pattynama dimainkan Shin Tae-yong. Tetapi, kata-kata pelatih asal Korea Selatan itu malah memberi sinyal bahwa kedua pemain tersebut akan sulit jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Australia.

Pasalnya, Shin Tae-yong mengisyaratkan masih belum bisa mengubah komposisi utama Timnas Indonesia untuk melawan Australia. Dia mengaku tidak akan mudah mencoba hal baru untuk laga yang penting karena terlalu berisiko.

“Walaupun kita mempunyai 26 pemain, tetapi pemain yang bermain untuk pertandingan itu normalnya 16 (maksimal menurunkan lima pemain cadangan saat pertandingan),” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 27 Januari 2024.