Pesan Asisten Shin Tae-yong ke Sandy Walsh Cs Jelang Duel Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA – Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menyampaikan pesan khusus kepada Sandy Walsh cs jelang duel melawan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia untuk menjaga mental dan fokus dalam laga tersebut.

Nova mengatakan Timnas Indonesia sangat antusias untuk melawan Socceroos -julukan Timnas Australia. Dia harap pemain menampilkan daya juang tinggi dalam laga yang akan berjalan ketat itu.

"Kembali bertemu Australia dengan situasi yang berbeda pastinya pemain harus bisa mengubah pikiran, tetap fokus dan jangan pernah lepas mental," kata Nova Arinto, dilansir dari laman Instagram pribadinya @novaarinto30, Minggu (28/1/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Rafael Struick dan kolega harus menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti. Dengan begitu, timnya dapat meraih hasil maksimal melawan Australia.

"Karena perjuangan kita belum selesai dan kesempatan tidak akan datang dua kali," jelas Nova.