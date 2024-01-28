Shin Tae-yong Diminta Tangani Timnas Korea Selatan Lagi Setelah Antar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023!

Shin Tae-yong diminta kembali menangani Timnas Korea Selatan setelah mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

SHIN Tae-yong diminta menangani Timnas Korea Selatan lagi setelah mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Permintaan itu langsung diutarakan pencinta sepakbola asal Korea Selatan di media sosial.

Jumat 26 Januari 2024 dini hari WIB, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya tak hanya dibahas media-media Indonesia, tapi juga internasional.

(Shin Tae-yong diminta kembali menangani Timnas Korea Selatan. (Foto: YouTube/Berita1TV)

Salah satu media internasional yang mengabarkan kesuksesan Timnas Indonesia adalah media asal Korea Selatan, Berita1TV. Di akun YouTube-nya, media ini mengeluarkan judul yang menarik perhatian.

“Shin Tae-yong “ahli trik” mencetak sejarah untuk sepakbola Indonesia. Ia menjadi pahlawan nasional,” tulis Berita1TV.

Berita di atas pun mendapat respons dari banyak pencinta sepakbola Korea Selatan. Salah satu dari mereka heran kenapa Federasi Sepakbola Korea Selatan malah menunjuk pelatih asing, ketika banyak juru taktik asal Negeri Ginseng yang bersinar di luar negeri.

Selain Shin Tae-yong, ada juru taktik asal Korea Selatan yang bersinar di luar negeri seperti Kim Pan-gon bersama Timnas Malaysia. Sebelumnya, ada juga Park Hang-seo yang mencetak banyak sejarah bersama Timnas Vietnam pada 2017-2023.