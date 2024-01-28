Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Diminta Tangani Timnas Korea Selatan Lagi Setelah Antar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |07:58 WIB
Shin Tae-yong Diminta Tangani Timnas Korea Selatan Lagi Setelah Antar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023!
Shin Tae-yong diminta kembali menangani Timnas Korea Selatan setelah mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SHIN Tae-yong diminta menangani Timnas Korea Selatan lagi setelah mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Permintaan itu langsung diutarakan pencinta sepakbola asal Korea Selatan di media sosial.

Jumat 26 Januari 2024 dini hari WIB, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya tak hanya dibahas media-media Indonesia, tapi juga internasional.

Shin Tae-yong diminta kembali menangani Timnas Korea Selatan

(Shin Tae-yong diminta kembali menangani Timnas Korea Selatan. (Foto: YouTube/Berita1TV)

Salah satu media internasional yang mengabarkan kesuksesan Timnas Indonesia adalah media asal Korea Selatan, Berita1TV. Di akun YouTube-nya, media ini mengeluarkan judul yang menarik perhatian.

“Shin Tae-yong “ahli trik” mencetak sejarah untuk sepakbola Indonesia. Ia menjadi pahlawan nasional,” tulis Berita1TV.

Berita di atas pun mendapat respons dari banyak pencinta sepakbola Korea Selatan. Salah satu dari mereka heran kenapa Federasi Sepakbola Korea Selatan malah menunjuk pelatih asing, ketika banyak juru taktik asal Negeri Ginseng yang bersinar di luar negeri.

Selain Shin Tae-yong, ada juru taktik asal Korea Selatan yang bersinar di luar negeri seperti Kim Pan-gon bersama Timnas Malaysia. Sebelumnya, ada juga Park Hang-seo yang mencetak banyak sejarah bersama Timnas Vietnam pada 2017-2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/50/1641779/kisah-mayweather-jr-tolak-bayaran-rp130-miliar-demi-hindari-petinju-curang-antonio-margarito-mfm.webp
Kisah Mayweather Jr Tolak Bayaran Rp130 Miliar demi Hindari Petinju Curang Antonio Margarito
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Cetak Sejarah! Pemain Indonesia Pertama Cetak Gol di Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement