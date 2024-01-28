Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 malam ini akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB bisa disaksikan secara live streaming di Vision+.

Timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 jalur tim peringkat 3 terbaik. Di klasemen akhir peringkat 3 terbaik, skuad Garuda finis di urutan keempat.

Kini, di babak 16 besar, Timnas Indonesia akan menantang sang juara Grup B, yakni Timnas Australia. Persiapan matang tentunya wajib dilakukan skuad Garuda jika ingin meraih hasil manis.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun membeberkan persiapan yang dilakukan skuad Garuda. Meski tak punya persiapan khusus, dia tetap optimis bisa membawa tim meraih hasil manis.

“Ya, setelah match grup selesai, kita tidak punya banyak waktu. Tidak punya persiapan yang khusus atau spesifik. Kita punya kondisi dengan 26 pemain, kita punya set yang bagus,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 27 Januari 2024.