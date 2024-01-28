Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023 Malam Ini: Shayne Pattynama dan Ramadhan Sananta Terpinggirkan!

Shayne Pattynama diprediksi tak masuk starting XI laga Timnas Indonesia vs Australia di 16 besar Piala Asia 2023 malam ini. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengisyaratkan takkan menurunkan tujuh pemain skuad Garuda yang belum mentas di Piala Asia 2023 sebagai starter melawan Australia.

Hal itu mengindikasikan Shin Tae-yong takkan memainkan dua pemain kesayangan netizen Tanah Air, Shayne Pattynama dan Ramadhan Sananta, sejak awal laga di pertandingan hidup dan mati ini.

(Shayne Pattynama diprediksi tidak tampil sebagai starter melawan Australia. (Foto: PSSI)

“Walaupun kita mempunyai 26 pemain, tetapi pemain yang bermain untuk pertandingan itu normalnya 16 (maksimal menurunkan lima pemain cadangan saat pertandingan). Saya pikir ini situasi seperti tim lain, mayoritas seperti itu,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan, Sabtu (27/1/2024).

“Dan juga peluang untuk pemain yang belum bermain sejauh ini, itu tidak mudah untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain tersebut untuk bermain melawan Australia,” lanjut pelatih 53 tahun tersebut.

Karena itu, kecil peluang Shayne Pattynama dan Ramadhan Sananta berada di 11 starting awal Timnas Indonesia melawan Australia. Okezone memprediksi di laga melawan Australia, Shin Tae-yong menurunkan starting XI yang hampir mirip ketika skuad Garuda tumbang 1-3 dari Irak.

Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Ernando Ari. Selanjutnya tiga bek sejajar diisi trio Sandy Walsh, Jordi Amat dan Elkan Baggott.