Belajar dari Kesalahan, Rizky Ridho Janji Takkan Kalah Duel Lagi di Laga Timnas Indonesia vs Australia

DOHA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho mengaku telah banyak belajar dari kesalahan selama tampil di fase grup Piala Asia 2023. Karenanya ia siap menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia dan berjanji takkan kalah duel lagi ketika melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023.

Perlu diketahui, Rizky Ridho selalu dimainkan Shin Tae-yong selama tampil di Grup D Piala Asia 2023. Namun, ada momen Rizky Ridho justru terlihat kalah duel dengan pemain lawan, termasuk saat Garuda kalah 1-3 dari Irak.

Gara-gara kalah duel itu, Timnas Indonesia kebobolan. Jelas Rizky Ridho tak mau hal serupa terjadi, karena itulah ia akan belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk bisa memperbaiki diri.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Dalam menghadapi Australia, Rizky Ridho mengaku telah mendapatkan pelajaran berharga dari Aymen Hussein. Sebab, penyerang Irak itu berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia usai memenangkan duel dengannya.

Rizky Ridho pun mengaku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama saat berjumpa Australia. Bek milik Persija Jakarta itu pun tak ingin kalah duel dengan para pemain Australia.