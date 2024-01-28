Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Lihat Perjuangan Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023, Pelatih Australia Akui Garuda Tim Kuat

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |01:28 WIB
Usai Lihat Perjuangan Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023, Pelatih Australia Akui Garuda Tim Kuat
Timnas Indonesia hadapi Australia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Australia, Graham Arnold terkesima dengan perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Usai melihat permainan Timnas Indonesia selama di Grup D, pelatih tim berjuluk Socceroos itu pun mengakui Garuda adalah tim yang kuat.

Untuk itu, Arnold sudah mengingat pasukannya untuk waspada terhadap Timnas Indonesia. Ia memastikan Australia takkan menganggap Timnas Indonesia lawan yang muda.

Ya, Timnas Australia akan berhadapan dengan Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan dihelat di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Secara statistik pertemuan, Australia lebih unggul ketimbang Timnas Indonesia. Dalam 18 pertemuan di semua kompetisi, Socceroos telah mencatatkan 14 kemenangan, tiga kali imbang, dan satu kali kalah.

Timnas Indonesia

Namun demikian, Arnold tidak mau timnya berkaca pada statistik lawas itu. Pelatih berusia 60 tahun itu terkesan dengan perjuangan Timnas Indonesia selama fase grup, walaupun harus lolos dengan predikat peringkat tiga terbaik.

“Indonesia sudah menunjukkan apa itu kompetisi dan kekuatan kompetisinya,” kata Arnold dilansir dari laman resmi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), Minggu (28/1/2024).

Halaman:
1 2
      
