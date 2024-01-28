Media Vietnam Beberkan Alasan Timnas Indonesia Takkan Mampu Kalahkan Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 memprediksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia takkan mungkin mampu mengalahkan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya media Vietnam itu memiliki alasan mengapa tidak menjagokan Timnas Indonesia, salah satunya karena sejarah mencatat Garuda sudah lama tidak pernah mengalahkan Australia.

Menurut laporan dari The Thao 247, Timnas Indonesia dan Australia sudah berjumpa 13 kali di pertandingan resmi. Dari 13 laga itu, Garuda hanya meraih dua kemenangan saja, sisanya dua berakhir imbang, dan 8 pertandingan lainnya dimenangkan Australia.

Nahasnya lagi, kemenangan terakhir Timnas Indonesia atas Australia itu terjadi pada 1981 silam. Itu berarti sudah 43 tahun Timnas Indonesia tak pernah mengalahkan Australia lagi.

Rekor head-to-head itulah yang membuat The Thao 247 memprediksi Timnas Indonesia bakal tumbang di tangan Australia pada babak 16 besar yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, pada Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB. Mereka menilai perbedaan level antara Australia denagn Timnas Indonesia terlalu jauh.

“Melihat sejarah konfrontasi, kita bisa melihat keunggulan Australia. Dari total 13 kali pertemuan, wakil Oseania menang 8 kali melawan Indonesia, imbang 2 kali, dan hanya menderita 2 kekalahan. Apalagi terakhir kali Indonesia mengalahkan Australia adalah pada tahun 1981,” bunyi laporan dari media Vietnam The Thao 247, dikutip Minggu (28/1/2024).

“Jadi sudah 43 tahun Indonesia mampu menang melawan Australia. Dengan perbedaan level saat ini, sangat sulit bagi pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk menciptakan kejutan,” tambah keterangan media Vietnam tersebut.