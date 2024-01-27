Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Ini Persiapan Rizky Ridho agar Kejadian Lawan Jepang Tak Terulang

DOHA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho fokus memperkuat mental jelang melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Pasalnya karena mentalnya tidak kuat saat melawan Jepang, Rizky merasa permainannya sangat buruk hingga Garuda kalah 1-3.

Untuk itu saat Timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 nanti, Rizky Ridho berharap mentalnya sudah semakin terasah. Pertandingan tersebut pun akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Dalam laga 16 besar Piala Asia 2023 tersebut, Timnas Indonesia tak diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan. Sebab, Elkan Baggott dan kawan-kawan masih belum memiliki banyak pengalaman melawan tim-tim top di Asia.

Di sisi lain, Australia diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga nanti. Selain menjadi juara Piala Asia 2025, Australia juga tampil apik di 2023 dengan menjadi juara Grup B usai mendapatkan dua kemenangan dan satu imbang.

Sementara menjelang laga nanti, Rizky Ridho mengaku bersyukur Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Ia pun memastikan Skuad Garuda akan memberikan penampilan terbaik menghadapi Australia.

"Pertama-tama, Alhamdulillah, bersyukur kita bisa lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Asia. Tentunya kami akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk tidak mengecewakan warga Indonesia," kata Rizky Ridho dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (27/1/2024).