Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Ini Persiapan Rizky Ridho agar Kejadian Lawan Jepang Tak Terulang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |23:00 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Ini Persiapan Rizky Ridho agar Kejadian Lawan Jepang Tak Terulang
Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho fokus memperkuat mental jelang melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Pasalnya karena mentalnya tidak kuat saat melawan Jepang, Rizky merasa permainannya sangat buruk hingga Garuda kalah 1-3.

Untuk itu saat Timnas Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 nanti, Rizky Ridho berharap mentalnya sudah semakin terasah. Pertandingan tersebut pun akan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Dalam laga 16 besar Piala Asia 2023 tersebut, Timnas Indonesia tak diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan. Sebab, Elkan Baggott dan kawan-kawan masih belum memiliki banyak pengalaman melawan tim-tim top di Asia.

Di sisi lain, Australia diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga nanti. Selain menjadi juara Piala Asia 2025, Australia juga tampil apik di 2023 dengan menjadi juara Grup B usai mendapatkan dua kemenangan dan satu imbang.

Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia vs Jepang

Sementara menjelang laga nanti, Rizky Ridho mengaku bersyukur Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Ia pun memastikan Skuad Garuda akan memberikan penampilan terbaik menghadapi Australia.

"Pertama-tama, Alhamdulillah, bersyukur kita bisa lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Asia. Tentunya kami akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk tidak mengecewakan warga Indonesia," kata Rizky Ridho dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/11/1641797/pratama-arhan-dan-asnawi-mangkualam-bakal-bentrok-di-liga-thailand-zdv.jpg
Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam Bakal Bentrok di Liga Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Raymond/Nikolaus Tembus Final Korea Masters 2025 usai Hajar Ganda AS
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement