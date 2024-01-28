Xavi Hernandez Akui Barcelona Main Buruk hingga Dipermalukan Villarreal

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengakui timnya bermain buruk sehingga dipermalukan Villarreal pada jornada 22 Liga Spanyol 2023-2024. Ia pun tak bisa beralasan atas kekalahan dengan skor 3-5!

Laga Barcelona vs Villarreal itu berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Minggu (28/1/2024) dini hari WIB. Di luar dugaan, Blaugrana takluk dengan skor telak 3-5 dari tamunya.

Xavi mengatakan bertanggung jawab penuh atas kekalahan Barcelona. Ia menilai performa timnya memang tidak sesuai harapan sehingga kehilangan poin dalam laga kandang.

"Saya ingin fokus pada tim saya. Saya yakin kekalahan hari ini adalah kesalahan kami, tanpa alasan," kata Xavi, dilansir dari Tuttomercatoweb, Minggu (28/1/2024).

Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan Barcelona memang mendapatkan perlawanan yang ketat dari Villareal. Kondisi itu membuat tim asuhannya sulit bangkit agar terhindar dari kekalahan.

"Kami melakukan hal yang paling sulit, yaitu bangkit dari pertandingan yang berjalan sangat buruk melawan lawan yang bermain bagus," tukas Xavi.