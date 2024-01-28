Xavi Hernandez Mantap Tinggalkan Barcelona di Akhir Musim: Keputusan Sudah Dibuat, Tidak Bisa Diubah!

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mantap meninggalkan Barcelona di akhir musim 2023-2024. Dia menyatakan keputusannya ini sudah tidak bisa diubah.

Xavi sendiri menyebut sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan hal tersebut. Sebenarnya, mantan pemain Barcelona itu masih terikat kontrak dengan timnya sampai Juni 2025. Namun, dia memutuskan berpisah dengan timnya lebih cepat.

Xavi mengatakan sangat berat dalam memutuskan hal tersebut pastinya. Namun, dia nilai keputusan itu cukup tepat untuk kebaikan buatnya dan juga Blaugrana -julukan Barcelona.

"Keputusan sudah dibuat dan tidak dapat diubah," kata Xavi, dilansir dari laman Barcelona, Minggu (28/1/2024).