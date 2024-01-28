Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Senang Jurgen Klopp Tinggalkan Liverpool, Ingin Manchester United Ambil Hikmah

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |19:47 WIB
Erik ten Hag Senang Jurgen Klopp Tinggalkan Liverpool, Ingin Manchester United Ambil Hikmah
Erik ten Hag senang Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool akhir musim ini (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku senang Jurgen Klopp akan mengundurkan diri dari kursi pelatih Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Ia ingin Iblis Merah mengambil hikmah dari situasi di kubu rival.

Belakangan ini, Klopp telah mengonfirmasi akan meninggalkan The Reds pada akhir musim 2023-2024 usai bergabung pada 8 Oktober 2015. Padahal, pelatih asal Jerman itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2026.

Jurgen Klopp

Baru-baru ini, ten Hag bereaksi terhadap pengumuman mengejutkan Klopp yang akan mundur dari Liverpool. Pelatih berkepala plontos itu mengaku senang sang kolega mengambil keputusan untuk berhenti melatih sesuai dengan keinginannya.

"Sangat menyenangkan Klopp telah mengendalikan segalanya untuk mengundurkan diri pada saat dia menginginkannya, ketika dia ingin eranya berakhir," ujar ten Hag, dikutip dari Goal International, Minggu (28/1/2024).

"Ketika Anda terlibat dalam sepakbola papan atas, saya pikir Anda tahu Anda harus melakukannya. Buktikan diri Anda setiap hari dan itu penting bagi semua orang yang bekerja untuk klub ini juga," imbuh pria asal Belanda itu.

Lebih lanjut, ten Hag menginginkan Manchester United bisa mengambil hikmah dari situasi ini dengan fokus untuk memperbaiki penampilannya. Selain karena kepergian Klopp, masa depan Manchester City masih belum jelas karena 115 dakwaan mereka di Liga Inggris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641939/pangsuma-fc-taklukkan-bintang-timur-surabaya-42-di-pekan-kelima-pro-futsal-league-pfl-20252026-seri-tangerang-bdm.webp
Pangsuma FC Taklukkan Bintang Timur Surabaya 4â2 di Pekan Kelima Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 Seri Tangerang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/timnas_indonesia_u_17.jpg
Skenario Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025: Menang Lawan Honduras Harga Mati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement