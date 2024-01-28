Erik ten Hag Senang Jurgen Klopp Tinggalkan Liverpool, Ingin Manchester United Ambil Hikmah

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku senang Jurgen Klopp akan mengundurkan diri dari kursi pelatih Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Ia ingin Iblis Merah mengambil hikmah dari situasi di kubu rival.

Belakangan ini, Klopp telah mengonfirmasi akan meninggalkan The Reds pada akhir musim 2023-2024 usai bergabung pada 8 Oktober 2015. Padahal, pelatih asal Jerman itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2026.

Baru-baru ini, ten Hag bereaksi terhadap pengumuman mengejutkan Klopp yang akan mundur dari Liverpool. Pelatih berkepala plontos itu mengaku senang sang kolega mengambil keputusan untuk berhenti melatih sesuai dengan keinginannya.

"Sangat menyenangkan Klopp telah mengendalikan segalanya untuk mengundurkan diri pada saat dia menginginkannya, ketika dia ingin eranya berakhir," ujar ten Hag, dikutip dari Goal International, Minggu (28/1/2024).

"Ketika Anda terlibat dalam sepakbola papan atas, saya pikir Anda tahu Anda harus melakukannya. Buktikan diri Anda setiap hari dan itu penting bagi semua orang yang bekerja untuk klub ini juga," imbuh pria asal Belanda itu.

Lebih lanjut, ten Hag menginginkan Manchester United bisa mengambil hikmah dari situasi ini dengan fokus untuk memperbaiki penampilannya. Selain karena kepergian Klopp, masa depan Manchester City masih belum jelas karena 115 dakwaan mereka di Liga Inggris.