HOME BOLA LIGA ITALIA

Meski Sudah Ada Daniele De Rossi, AS Roma Tertarik Datangkan Jurgen Klopp yang Segera Tinggalkan Liverpool

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |04:16 WIB
Meski Sudah Ada Daniele De Rossi, AS Roma Tertarik Datangkan Jurgen Klopp yang Segera Tinggalkan Liverpool
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA AS Roma kini sudah memilik Daniele De Rossi untuk menggantikan peran Jose Mourinho di kursi kepelatihan. Namun, mendengar kabar Jurgen Klopp akan pergi dari Liverpool di akhir musim 2023-2024, pemilik Roma langsung tertarik mendatangkan pelatih asal Jerman tersebut pada musim panas mendatang.

Ya, Klopp akan meninggalkan Liverpool setelah bertugas selama kurang lebih sembilan tahun. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengaku sudah kehabisan energi meskipun kontraknya masih cukup panjang hingga Juni 2026.

Belum diketahui kemana Klopp akan berlabuh selanjutnya. Namun, pelatih berusia 56 tahun itu menegaskan Liverpool adalah klub Inggris terakhir yang akan dilatihnya. Oleh karena itu, Klopp mungkin akan melanjutkan kariernya di negara lain.

Menurut laporan Football Italia, AS Roma saat ini sedang memimpikan kedatangan Klopp pada bursa transfer musim panas 2024. Seperti diketahui, I Giallorossi -julukan AS Roma- saat ini tengah ditangani Daniele De Rossi sebagai pelatih sementara usai berpisah dengan Jose Mourinho.

Daniele De Rossi

Pemilik AS Roma, keluarga Friedkin dikabarkan sudah membuka kemungkinan untuk mendatangkan Jurgen Klopp. Namun, AS Roma juga memahami akan sulit untuk mendatangkan Klopp karena persaingan di musim panas nanti.

“Pemilik Roma, keluarga Fredkin, sudah mulai memikirkan kemungkinan penunjukan Klopp di musim panas, sadar bahwa harganya tidak akan murah dan klub-klub di seluruh Eropa pasti ingin merekrut ahli taktik asal Jerman tersebut,” tulis laporan Football Italia, dikutip pada Minggu (28/1/2024).

Halaman:
1 2
      
