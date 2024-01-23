5 Pelatih AS Roma yang Berasal dari Mantan Pemain AS Roma, Nomor 1 Dipercaya sebagai Pengganti Jose Mourinho

5 Pelatih AS Roma yang Berasal dari Mantan Pemain AS Roma. (Foto: Reuters)

TERDAPAT 5 pelatih AS Roma yang berasal dari mantan pemain AS Roma sendiri akan dibahas Okezone di artikel ini. Roma dikenal sebagai salah satu klub Italia yang memiliki banyak pemain yang setia.

Roma banyak melahirkan legendanya sendiri. Pihak klub pun menghormati para legenda tersebut dengan berbagai hal, termasuk memberikan para mantan pemain itu kesempatan melatih Roma.

Setidaknya di artikel ini akan dibahas lima pemain Roma yang pernah menangani tim berjuluk Giallorossi tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pelatih AS Roma yang Berasal dari Mantan Pemain AS Roma:

5. Claudio Ranieri





Ranieri terkenal karena keberhasilannya membawa Leicester City menjuarai Liga Inggris 2015-2016. Namun, sebelum itu ia pernah melatih klub lamanya, yakni Roma pada 2009-2011.

Pada kurun waktu tersebut, Ranieri sukses membawa Roma finis di posisi kedua dan runner-up Coppa Italia. Lalu Ranieri juga sempat kembali melatih Roma lagi pada 2019 silam, hanya saja ia hanya bertahan setengah musim karena gagal membawa Roma merebut tiket Liga Champions.

4. Eusebio Di Francesco





Eusebio Di Francesco pernah bermain untuk AS Roma, bahkan ia termasuk ke dalam skuad Giallorossi saat menjuarai Liga Italia 2000-2001. Itu bisa dikatakan satu-satunya gelar juara yang pernah ia raih semasa masih menjadi pesepakbola.

Lalu pada 2017, Roma mempercayakan Di Francesco sebagai pelatih klub. Sayangnya, Di Francesco gagal menyumbang gelar untuk Roma semasa menjadi pelatih.

Pencapaian terbaiknya mungkin membawa Roma tembus semifinal Liga Champions 2017-2018. Pada akhirnya Di Francesco tinggalkan Roma di 2019.