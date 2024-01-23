Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipecat AS Roma, Jose Mourinho Dikabarkan Tolak Tawaran Klub Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:57 WIB
Dipecat AS Roma, Jose Mourinho Dikabarkan Tolak Tawaran Klub Arab Saudi
Jose Mourinho dikabarkan menolak tawaran dari klub Arab Saudi (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih kawakan asal Portugal, Jose Mourinho dikabarkan menolak tawaran klub Arab Saudi, Al-Shabab. The Special One -julukan Jose Mourinho- kabarnya ingin meninjau situasi dulu sebelum mengambil keputusan.

Seperti diketahui, Mourinho saat ini masih menganggur setelah dipecat oleh AS Roma. Pelatih berusia 60 tahun itu ditendang dari klub setelah rentetan performa negatif I Giallorossi -julukan AS Roma.

Sikap yang kerap menimbulkan kontroversi juga dinilai menjadi penyebab The Special One dipecat. Meski demikian, Mourinho langsung dirumorkan dengan beberapa klub setelah berpisah dengan AS Roma.

Mourinho dikabarkan sedang diminati oleh klub Arab Saudi, Al-Shabab yang saat ini dilatih oleh Igor Biscan. Menurut laporan Goal Internasional, negosiasi antara Mourinho dan Al-Shabab sejatinya sudah terjadi. Namun, The Special One dikabarkan menolak tawaran itu.

“Mourinho ‘menunggu opsi yang memotivasi dia’ dan memilih untuk tidak bergabung dengan klub dulu,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Senin (22/1/2024).

Walau demikian, Mourinho sempat menyatakan tertarik berkarier di Arab Saudi. Mantan pelatih Real Madrid itu mengatakan penasaran dengan perkembangan sepak bola di sana.

Halaman:
1 2
      
