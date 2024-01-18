Kisah Kutukan Musim Ketiga Jose Mourinho Terbukti Masih Berlanjut Usai Resmi Dipecat AS Roma

KISAH kutukan musim ketiga Jose Mourinho masih berlanjut. Hal ini terbukti usai pelatih asal Portugal itu resmi dipecat oleh manajemen AS Roma.

“AS Roma dapat mengonfirmasi bahwa Jose Mourinho dan staf kepelatihannya akan segera meninggalkan klub. Pembaruan lebih lanjut tentang staf kepelatihan Tim Pertama yang baru akan segera menyusul.” tulis AS Roma di unggahan pengumuman pemecatan Jose Mourinho di instagram @officialasroma, pada Selasa 16 Januari 2024 lalu.

Pengumuman ini jelas mengejutkan bagi banyak pihak. Pasalnya, kiprah pelatih asal Portugal itu terbilang apik selama menangani tim Serigala Ibu Kota.

Di musim perdananya, Mourinho sukses membawa AS Roma menjuarai Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Kemudian di musim 2022-2023, dirinya juga membawa Roma melaju ke final Liga Eropa sebelum akhirnya kalah oleh Sevilla melalui adu penalti.

Namun jika melihat performa Roma di musim ini, agaknya wajar jika Jose Mourinho mengalami pemecatan. Dalam 20 laga Serie A, Mourinho hanya mampu membuat Roma duduk di peringkat kesembilan dengan hanya mengemas 29 poin.

Selain karena performa, beberapa pihak juga percaya jika pemecatan Mourinho ini adalah karena kutukan yang ia miliki, yakni Mourinho tidak bisa menangani sebuah tim hingga musim ketiga.