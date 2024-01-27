Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Negosiasi Berjalan Alot, Lautaro Martinez Belum Mau Tandatangani Kontrak Baru dari Inter Milan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |02:00 WIB
Negosiasi Berjalan Alot, Lautaro Martinez Belum Mau Tandatangani Kontrak Baru dari Inter Milan
Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Negosiasi perpanjangan kontrak Lautaro Martinez berjalan alot. Menurut laporan dari agen Martinez, Alejandro Camano, sampai saat ini belum ada kata sepakat dari kliennya maupun dari pihak Inter Milan.

Martinez sejatinya masih terikat kontrak sekira dua setengah musim lagi atau tepatnya pada 30 Juni 2026. Namun begitu, pemain berjuluk El Toro dikabarkan ingin tetap bertahan dengan memperpanjang masa baktinya bersama Nerazzurri -julukan Inter Milan.

Sudah menjadi rahasia umum kalau Martinez dan Inter Milan memang sedang menjajaki peluang untuk perpanjangan kontrak. Tapi, Camano selaku agen striker asal Argentina itu mengatakan kalau sampai saat ini belum menemukan kata sepakat. Sebab, cukup banyak aspek yang masih menjadi diskusi kedua pihak.

“Lautaro berada pada level yang sangat tinggi, menemukan kesepakatan tidaklah mudah, banyak aspek yang perlu dibicarakan,” ucap Camano, dilansir dari Football Italia, Sabtu (27/1/2024).

Lautaro Martinez

“Saat ini masih belum ada kesepakatan nyata, jadi kami akan tetap tenang dan terus berbicara dengan Inter. Sekarang yang penting adalah tim, momennya, dan dia bahagia,” sambungnya.

Kendati belum menemukan titik cerah, Camano sama sekali tidak risau. Mengingat, Martinez masih terikat kontrak cukup lama. Dia memastikan negosiasi akan terus berlanjut.

Halaman:
1 2
      
