HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi vs Timnas Thailand di Piala Asia 2023: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |00:16 WIB
Timnas Thailand menahan Timnas Arab Saudi 0-0 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

AR RAYYAN - Hasil Timnas Arab Saudi vs Timnas Thailand di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Education City, Ar Rayyan, Qatar, Kamis (25/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

The Green Falcons sempat mendapat kans dari titik penalti, tetapi gagal berbuah gol. Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga bubaran.

Timnas Arab Saudi vs Timnas Thailand (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Jalannya Pertandingan

Arab Saudi dan Thailand bermain lepas pada babak pertama. Hal itu ditandai penampilan kedua tim dengan intensitas tinggi dalam laga itu.

Perlahan, tim asuhan Roberto Mancini memang memegang kendali permainan atas Thailand dalam laga itu. Oleh dikarenakan, Arab Saudi cukup agresif dalam melakukan serangan.

Thailand bukan tanpa perlawanan begitu saja. Oleh dikarenakan, mereka berupa agar dapat gawang Arab Saudi demi meraih kemenangan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol yang tercipta. Arab Saudi dan Thailand sementara waktu harus puas bermain dengan skor 0-0.

Permainan ketat kembali ditunjukkan kedua tim pada babak kedua. Hal itu membuat Arab Saudi dan Thailand berduel ketat di lini tengah dalam berusaha mendominasi permainan.

