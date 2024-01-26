Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kirgistan vs Timnas Oman di Piala Asia 2023: Laga Berakhir 1-1, Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |00:04 WIB
Hasil Timnas Kirgistan vs Timnas Oman di Piala Asia 2023: Laga Berakhir 1-1, Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
Timnas Kirgistan menahan Timnas Oman 1-1 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DOHA - Hasil Timnas Kirgistan vs Timnas Oman di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (25/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Oman disarangkan Muhsen Al-Ghassani (8'). Sementara itu, Kirgistan berhasil menyamakan skor via Joel Kojo (80'). Hasil ini membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023!

Timnas Oman unggul 1-0 atas Timnas Kirgistan (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Pertandingan

Impian tampil di babak 16 besar membuat Oman tampil agresif dan dominan sejak awal. Hanya butuh delapan menit bagi mereka untuk membuka keunggulan Diawali situasi sepak pojok, Al-Ghassani sukses menaklukkan Erzhan Tokotayev dari jarak dekat.

Unggul satu gol, Oman terus menggempur pertahanan Kirgistan. Namun, peluang berikutnya baru datang di menit ke-26. Tembakan kaki kanan Salaah Al-Yahyaei dari sisi kiri kotak penalti, masih menyamping tipis dari target.

Setelah itu, laga berjalan datar. Oman masih terus mencari gol kedua, tetapi tidak ada aksi-aksi berbahaya. Di sisi lain, Kirgistan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Alhasil, skor 1-0 untuk Oman menutup babak pertama.

Usai turun minum, Kirgistan berhasil mencetak gol di menit 47 lewat tandukan Joel Kojo. Namun sayangnya, gol tersebut dianulir karena Kojo sudah dalam posisi offside. Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit.

Oman masih berhasrat untuk menambah pundi-pundi golnya agar posisi mereka semakin aman untuk lolos ke fase gugur. Pasukan Branko Ivanovic itu mendapat peluang emas di menit ke-67 lewat tendangan Arshad Al Alawi yang masih bisa ditepis.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
