Breaking News: Timnas Indonesia Resmi Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Kelar Kirgistan vs Oman 1-1, Skuad Shin Tae-yong Cetak Sejarah!

Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023! (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia resmi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 usai laga Timnas Kirgistan vs Timnas Oman berakhir 1-1. Ini menjadi catatan bersejarah bagi skuad asuhan Shin Tae-yong.

Laga Timnas Kirgistan vs Timnas Oman itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (25/1/2024) malam WIB. The Demons sempat unggul 1-0 lewat gol Muhsen Al-Ghassani (8').

Kirgistan sempat mencetak gol tetapi dianulir di menit ke-48. Tak menyerah, mereka terus berusaha dan akhirnya bisa benar-benar menyamakan skor 1-1 via gol Joel Kojo (80').

Hasil itu menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia. Sebab, Oman hanya mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan yang sudah digelar!

Di sisi lain, Indonesia mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan. Skuad Garuda kini berada di posisi keempat atau batas terakhir pada klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023.